أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى لها في 7 سنوات

القاهرة- وكالات:

قفز الذهب أمس بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.77% ليسجل 1743.6 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات اليوم.

وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1756.30 دولار.

ومما فاقم الضرر الناجم عن التفشي، أحدث بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية، والتي أظهرت تراجعات قياسية للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

كما أضاف تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن التفشي إلى الصورة الاقتصادية القاتمة، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين، بحسب وكالة رويترز.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9% إلى 1870.28 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفع البلاتين 3.2% إلى 792.24 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 13 مارس آذار عند 796 دولار.

وقفزت الفضة 4.3% إلى 16.55 دولار للأوقية. ولامست في وقت سابق ذروة أكثر من شهرين عند 16.71 دولار.