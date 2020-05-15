ماذا فعلت أسعار الخضروات والفاكهة بالأسبوع الثالث من رمضان؟

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الخصروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر رمضان، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم ين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 70 قرشا، عن الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 70 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية 20 و 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و 8 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.