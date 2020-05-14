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الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال أبريل إلى 9.2% بسبب كورونا

03:10 م الخميس 14 مايو 2020
الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال أبريل إلى 9.2% بسبب كورونا

ارتفاع معدل البطالة بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الجهاز في بيان له اليوم الخميس، إن هذه الزيادة تزامنت مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، من تعليق المدارس، وتعليق حركة الطيران، وغلق المحلات.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد تراجع معدل البطالة إلى 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 8% في الربع الرابع من عام 2019، بانخفاض 0.3%، ومتراجعا أيضا بنسبة 0.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجع الإحصاء عدم تأثر نتائج بحث البطالة في الربع الأول بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة رغم أنها بدأت في مارس، إلى أن الأعمال الميدانية لجمع بيانات الربع الأول عن البطالة انتهت في 14 مارس الماضي، أي قبل اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية.

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