الطاقة الدولية: تخفيضات دول الخليج الإضافية لن تصل بسوق النفط للتوازن



القاهرة- وكالات:

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنها كبار منتجي النفط في الخليج مؤخرا لن تكون كافية لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، إذ تؤدي إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لتآكل الطلب.

وبحسب وكالة رويترز، قال بيرول للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، بعد أن نشرت الوكالة تقريرها الشهري "أنا سعيد لرؤية السعودية والإمارات والكويت- علاوة على التزاماتهم القائمة- يقومون الآن بتخفيضات أخرى. أرحب بها (التخفيضات)، أما بشأن ما إذا كان هذا كافيا أم لا، لا أعتقد ذلك".

وأضاف "نرى مؤشرات مبكرة على بدء التعافي، لكن من المبكر للغاية القول إننا سنصل قريبا إلى إعادة توازن الأسواق، نحن في بداية تلك العملية فحسب".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري اليوم الخميس، إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض، مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا خلال 2020، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل الماضي.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة "النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفشٍ جديدة لكوفيد-19".

وسجلت دول منتجة، خارج ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بقيادة الولايات المتحدة وكندا، انخفاضا في الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي مقارنة مع بداية العام.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري أكبر مساهم منفرد في خفض الإمدادات، بتراجع قدره 2.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وقالت الوكالة "برهنت قوى السوق على مدى تأثيرها على جانب الإمدادات وأظهرت أن المعاناة الناجمة عن انخفاض الأسعار تلحق الضرر بكافة المنتجين".