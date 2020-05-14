"عزل كورونا" يدفع البطالة بفرنسا لأدنى مستوى في 11 عاما بالربع الأول

القاهرة- وكالات:

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي)، اليوم الخميس، إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول من عام 2020 لأدنى مستوى في 11 عاما، بسبب إجراءات العزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة في فرنسا تراجع إلى 7.8% من 8.1% في الربع الرابع من 2019، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008.

وأضاف المعهد أن هذا التراجع يأتي بعد أن عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.