ماجد الفطيم تطلق 5 مبادرات خيرية لدعم المجتمع المصري في شهر رمضان

أطلقت شركة ماجد الفطيم، اليوم الأربعاء، خمسة مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان في مصر هذا العام وكجزء من التزام طويل الأمد تجاه المجتمع المصري، تسعى إلى توفير الدعم والمساعدات لمختلف أفراد المجتمع من خلال تعاونها مع مؤسسات محلية تضم هيئة "الهلال الأحمر المصري"، ومستشفى "أهل مصر"، وصندوق "تحيا مصر"، و"بنك الطعام المصري" ومؤسسة "سين 9" للصناعات المستدامة، بحسب بيان من الشركة.

وقامت المبادرات بوضع صناديق التبرعات الخاصة بهيئة "الهلال الأحمر المصري" في فروع كارفور لجمع التبرعات النقدية، والتي ستُخصص لدعم جهود "الهلال الأحمر" في عدة مجالات من بينها الخدمات الصحية، وعمليات التعقيم، والدعم النفسي الاجتماعي، وتوزيع الصناديق الغذائية، كما يتم التعاون مع "الهلال الأحمر" لتقديم الإرشادات الصحية حول إجراءات الوقاية السليمة، ويتواجد فريق تطوعي من "الهلال الأحمر" للمساعدة أيضًا على تعقيم والمحافظة على بيئة آمنة للجميع، بحسب ما ذكره البيان.

وتدعم المبادرات مستشفى "أهل مصر" من خلال تقديم مساعدات مالية من أجل شراء معدات الوقاية الشخصية للمواطنين والطواقم الطبية، وتقوم هذه الغاية بتجميع باقي الفكة طوال شهر رمضان وتقديمها للمستشفى وتأتي هذه المبادرة إيمانًا بالدور العظيم الذي يقوم به أفراد الطاقم الطبي في مصر وتفانيهم اللامتناهي في إنقاذ الأرواح.

بالإضافة إلى ذلك، صندوق "تحيا مصر" لدعم العاملين ذوي الدخل المحدود من خلال التبرع بـ2500 كرتونة رمضانية، ويأتي ذلك بعد انضمام إلى مبادرة "دكان الفرح".

كما قدمت عددًا من كراتين رمضان لدعم العاملين في مؤسسة "سين 9"، التي تنتج الأكياس الصديقة البيئة الخاصة، والتي تعمل على تدريب وتوظيف محدودي الدخل.

كما يمتد الدعم إلى العاملين اليوميين الذين تأثرت أعمالهم بالوضع الصحي والاقتصادي الحالي في مصر، حيث عن مساهمتها في مبادرة "دعم العمالة اليومية مسئولية" من "بنك الطعام المصرى"