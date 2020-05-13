الكيلو يصل إلى 190 جنيهًا.. تعرف على أسعار كعك العيد هذا العام
كتبت- شيرين صلاح:
بدأت المتاجر خلال الأيام الماضية عرض الكعك والبسكويت مع اقتراب عيد الفطر المبارك؛ لتشجيع الزبائن على الشراء.
وتنوي محلات الحلويات إنتاج ربع كميات كعك العيد التي تنتجها كل عام وبنفس أسعار العام الماضي، نظرًا لحالة الضعف المتوقعة في الإقبال على الشراء، والتي شهدها السوق بالفعل بالنسبة للياميش والحلويات برمضان خلال الموسم الحالي، بحسب ما قاله علاء عيسى، سكرتير شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي" في وقت سابق.
ويختلف سعر الكجم على حسب كل متجر يباع فيه، ويرصد "مصراوي" أسعار الأصناف المختلفة في 4 محلات شهيرة:
1- حلواني العبد:
كجم كعك سادة 110 جنيهات
كجم كعك ملبن 110 جنيهات
كجم كعك عجمية 110 جنيهات
كجم كعك عين جمل 160 جنيهًا
كجم كعك فسدق 170 جنيهًا
كجم غربية باللوز 150 جنيهًا
كجم بسكويت "سادة، برتقال، جوز هند، شيكولات كوكيز" 95 جنيهًا
كجم بيتيفور ممتاز 120 جنيهًا
كجم بيتيفور بالمكسرات 150 جنيهًا
كجم منين سادة 95 جنيهًا
كجم منين بالعجوة 95 جنيهًا
علبة مشكل كجم 115 جنيهًا
علبة مشكل 1.5 كجم 180 جنيهًا
علبة مشكل 2 كجم 230 جنيهًا
علبة مشكل 3 كجم 370 جنيهًا
علبة مشكل 4 كجم 500 جنيه
علبة مشكل 3 كجم 575 جنيهًا
علبة مشكل 5.25 كجم 750 جنيهًا
علبة مشكل 6 كجم 950 جنيهًا
2- حلواني تسيباس:
كجم بيتيفور "عادة - شيكولاتة" 145 جنيهًا
كجم بيتيفور "عادة - كوكتيل" 145 جنيهًا
كجم بيتيفور "عادة - أبيض" 145 جنيهًا
كجم بسكويت نشادر 100 جنيه
كجم بسكويت جوز هند 115 جنيهًا
كجم بسكويت كوكتيل 110 جنيهات
كجم بسكويت شيكولاتة 110 جنيهات
كجم بسكويت برتقال 110 جنيهات
كجم غربية سادة 120 جنيهًا
كجم غريبة بندق 230 جنيهًا
كجم غربية فسدق 235 جنيهًا
كجم منين سادة 85 جنيهًا
كجم منين عجوة بدون سمسم 70 جنيهًا
كجم كعك سادة 120 جنيهًا
كجم كعك ملبن 110 جنيهات
كجم كعك عجوة 115 جنيهًا
كجم كعك فستق 240 جنيهًا
كجم كعك عجمية 125 جنيهًا
كجم كعك جوز 190 جنيهًا
كجم كعك بندق 180 جنيهًا
3- لابوار:
كجم كعك سادة 160 جنيهًا
كجم كعك عجوة 150 جنيهًا
كجم كعك عجمية 180 جنيهًا
كجم كعك جوز مطحون وملبن 190 جنيهًا
كجم كعك جوز وعين جمل 250 جنيهًا
كجم كعك فسدق 300 جنيه
كجم بيتي فور أبيض 210 جنيهات
كجم بيتي فور شيكولاتة 210 جنيهات
كيلة غريبة 210 جنيهات
علبة بسكويت شاي متوسطة أبيض 65 جنيهًا
علبة بسكويت شاي متوسطة شيكولاتة 65 جنيهًا
علبة بسكويت شاي كبيرة " شيكولاتة – قرفة – أبيض" 125 جنيهًا
علبة كعك سادة صغيرة 170 جنيهًا
علبة كعك عين جمل وقرفة صغيرة 220 جنيهًا
4- نولا:
علبة مشكل كجم 165 جنيهًا
علبة مشكل 2 كجم 310 جنيهات
علبة مشكل 3 كجم 465 جنيهًا
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