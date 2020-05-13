تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، حيث انخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 744 جنيهًا مقابل 745 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 637 جنيهًا، وعيار 24 إلى نحو 850 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 5952 جنيهًا.

بحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية، بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 0.55 دولار بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1703 دولارات في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.