قطاع الأعمال توقع بروتوكولي تعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات للترويج للمنتجات إلكترونيًا

كتبت - شيماء حفظي:

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء بروتوكولي تعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات للترويج للمنتجات إلكترونيا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع العام في مؤتمر صحفي للتوقيع إن البروتوكولات تأتي في إطار تطبيق الوزارة خطة التحول الرقمي والتعاون مع القطاع الخاص.

وحضر توقيع البروتوكولات إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويستهدف بروتوكول التحول الرقمي في الغرف التجارية مساعدة الشركات العاملة في السوق المصري لعرض وبيع منتجاتها إلكترونيا من خلال منصة يتم تجهيزها بالتعاون مع الوزارة بحسب ما قاله العربي.

وسيتم توفير الخدمة الجديدة لنحو نصف مليون شركة تتبع اتحاد الغرف التجارية.

ويوفر بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات تقديم خدمة e-catalogs لعرض منتجات الشركات المصرية أي كان حجمها من خلال شركة النصر للاستيراد والتصدير في 13 مركزا عالميا بحسب الوزير.

وقال الوزير إن بداية المشروع ستكون في شمال أفريقيا وسيتم إطلاقه بعد عيد الفطر.