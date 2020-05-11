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البورصة تطور منصة إلكترونية لتعزيز التواصل بين أطراف السوق في ظل كورونا

05:01 م الإثنين 11 مايو 2020
البورصة تطور منصة إلكترونية لتعزيز التواصل بين أطراف السوق في ظل كورونا

البورصة المصرية

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الاثنين، إنها طورت منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية، لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة، وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء حرص إدارة البورصة على تعزيز التواصل بين أطراف السوق المختلفة واستئناف جهودها لرفع مستويات وعي المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد والحياة اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت أن عملية التطوير تضم 3 منتجات يتم بث حلقاتها "إلكترونياً عن بعد"، وذلك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبورصة المصرية وهي كالآتي:

- المنتج الأول "EGX TALKS ": وهو خدمة جديدة تقدمها البورصة يشاهد من خلالها القيادات التنفيذية بأهم الشركات المقيدة يتحدثون عن آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالشركة.

وتستهدف هذه الخدمة مزيدا من الإفصاح حول مدى تأثر نشاط الشركات المقيدة بالمتغيرات، وخططها لإدارة نشاطهان وكيفية الحفاظ على وضعها التنافسي وحصصها السوقية، بحسب البيان.

وستطلق البورصة اليوم أولى حلقات أول منتج وهو "EGX TALKS" والبداية ستكون مع شركة فوري للتكنولوجيا المالية للوقوف على آخر المستجدات بالشركة ومدى تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وكيف تعمل على استمرار نشاطها وأعمالها، وذك من خلال مقابلات يتم إجراؤها مع مسئولي الشركات المقيدة.

- المنتج الثاني "EGX COURSE": وهو خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار، على أن تكون أول حلقة لقاء مع رئيس البورصة المصرية يسلط الضوء خلاله على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

- المنتج الثالث "IR Highlights": وهو خدمة تتضمن بث سلسلة من اللقاءات الدورية المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي للبورصة المصرية بين مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وإدارات البحوث ومديري الاستثمار.

وتستهدف الخدمة المزيد من المعرفة والشرح حول طبيعة عمل الشركات وخططها في ضوء ما هو مفصح عنه، وذلك لتنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة مستمرة في القيام بعملها نحو تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية من خلال تعزيز ورفع كفاءة عملية التواصل بين أطراف السوق المختلفة، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وذكر فريد: "توسيع قاعدة المستثمرين والشركات وتعزيز السيولة سيتأتى من خلال رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في أسواق المال، إلى جانب سياسات التطوير الاعتيادية التي تقوم بها إدارة البورصة بالتعاون مع مختلف أطراف السوق لإضافة وتحديث آليات ومنتجات مالية جديدة".

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