المالية: 12.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة لهيئات حكومية في مارس وأبريل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة 12.5 مليار جنيه لعدد من الهيئات والجهات الحكومية.



وأشارت المالية إلى أن الإتاحات تضمنت ٨ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي.



كما تضمنت هذه الإتاحات 173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعما لاشتراكات الطلبة، و305 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء، وفقا للوزارة.

وأوضحت الوزارة إلى أن هذه الإتاحات شملت أيضا 118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.

وقالت إنه تمت إتاحة 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.

وأضافت الوزارة أن الإتاحات تضمنت كذلك 344.4 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.