تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.01% إلى مستوى 10176 نقطة.

كما شهد مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.84%.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.14% إلى مستوى 10177 نقطة.

ودشنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مؤشرًا جديدًا متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط.

وقال بيان من البورصة، أمس السبت إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي100 EGX.

وبحسب البيان فإن لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أقرت تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 100 EWI، ومؤشر EGX70 EWI ، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30على أن يتم العمل به اعتباراً من شهر أغسطس 2020.