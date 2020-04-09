صندوق النقد العربي يناقش تحديات وفرص الأنظمة المالية في ظل كورونا

كتبت- منال المصري:

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا افتراضيا (عن بُعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة.

وأشار الصندوق في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تواصل جائحة فيروس كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد الضغوط على الأنظمة والأنشطة المالية، مما يبرز أهمية تسريع جهود رقمنة الاقتصاد، وتطبيقات الخدمات المالية الرقمية.

ويشارك في الاجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية وهيئات أسواق المال، وشركات التقنيات المالية في الدول العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب (فاتف) واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية.

ويشارك ممثلو اتحادات المصارف في الدول العربية، وإتحاد البورصات العربية، وعدد من مراكز الابحاث والجامعات، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة.

وأشار صندوق النقد العربي، إلى أنه سيتم التطرق إلى تعزيز سلامة الأمن الالكتروني للقطاع المالي في ظل زيادة استخدام القنوات الالكترونية والرقمية وبالتالي زيادة الهجمات الالكترونية في أعقاب الأزمة الحالية.

بالإضافة إلى إطار العمليات المصرفية المفتوحة، والتطبيقات الخاصة بها، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتطبيق السليم لهذه العمليات، بحسب البيان.

كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا التقنيات المالية الحديثة، مثل العملات الرقمية للمصارف المركزية، والحاجة للارتقاء بفعالية نظم البنية التحية المالية وقابلية التشغيل البيني، والتقدم بحلول وابتكارات تقنية تعزز من وصول التمويل والخدمات المالية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل التطورات الراهنة.

ويساهم الاجتماع في تبادل الخبرات حول تطوير السياسات، والإجراءات والإطار التشريعي والرقابي لتعزيز منظومة القطاع المالي الرقمية، حيث سيناقش الإجتماع سبل تعزيز منظومة إلحاق عملاء القطاع المالي رقمياً، والهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية بحسب بيان الصندوق.

وقال مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن عقد الاجتماع الإستثنائي، يأتي للتأكيد على الأهمية المتزايدة للتقنيات المالية الحديثة وما تقدمه من حلول هامة في هذه المرحلة.

وأكد على الإهتمام المتزايد الذي يبديه محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان، وفرق ومجموات العمل المختلفة، والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب، والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع التقنيات المالية.