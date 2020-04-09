أسعار الذهب تواصل قفزتها بمصر.. والجرام يزيد 10 جنيهات بتعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 725 جنيها مقابل 715 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 621 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 829 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5800 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 16.3 دولارا بنسبة 0.99% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1662 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة، واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة على أمل في اقتراب وباء فيروس كورونا المستجد من الانحسار، بحسب وكالة رويترز.