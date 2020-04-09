أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

معدل التضخم السنوي ينخفض للشهر الثاني إلى 4.6% خلال مارس

10:22 ص الخميس 09 أبريل 2020
معدل التضخم السنوي ينخفض للشهر الثاني إلى 4.6% خلال مارس

معدل التضخم السنوي ينخفض للشهر الثاني

كتب- مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي، في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى 4.6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.9% في فبراير، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وانخفض بذلك معدل التضخم السنوي في مارس مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي عند 13.8%.

وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.1% في مارس مقابل 5.3% في فبراير.

بينما سجل معدل التضخم الشهري في مارس، 0.6% لإجمالي الجمهورية مقابل مستوى صفر في المئة، خلال فبراير الماضي

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس، يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%.

وأضاف أن هذا الارتفاع يرجع أيضا إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

وفي المقابل انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.7%.

معدل التضخم الاقتصاد المصري

الخبر التالى:

أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1.511.104

    عدد المصابين

  • 329.674

    عدد المتعافين

  • 88.331

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للعمالة غير المنتظمة.. تعرف على أماكن ومواعيد صرف منحة الـ500 جنيه