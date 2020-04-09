معدل التضخم السنوي ينخفض للشهر الثاني إلى 4.6% خلال مارس

كتب- مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي، في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى 4.6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.9% في فبراير، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وانخفض بذلك معدل التضخم السنوي في مارس مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي عند 13.8%.

وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.1% في مارس مقابل 5.3% في فبراير.

بينما سجل معدل التضخم الشهري في مارس، 0.6% لإجمالي الجمهورية مقابل مستوى صفر في المئة، خلال فبراير الماضي

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس، يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%.

وأضاف أن هذا الارتفاع يرجع أيضا إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

وفي المقابل انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.7%.