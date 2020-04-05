ارتفاع أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضر والفاكهة بين 50 قرشا و6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و9 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الخيار جنيها واحدا، ليتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 2.25 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.