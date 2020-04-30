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المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

11:13 م الخميس 30 أبريل 2020
المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

وزارة المالية

قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة لشهر مايو المقبل، لتبدأ من يوم 18 مايو وحتى 28 من نفس الشهر، بمناسبة عيد الفطر، ولتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، بحسب كتاب دوري من الوزارة حصل مصراوي على نسخة منه.

ومن المقرر أن تصرف المرتبات بالتتابع بين الجهات الحكومية لتقليل الزحام على السحب من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

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وزارة المالية مرتبات مايو عيد الفطر فيروس كورونا

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