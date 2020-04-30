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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس

09:49 ص الخميس 30 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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