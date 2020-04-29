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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 29-4-2020

11:16 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 29-4-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 33 و39 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و135 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و250 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري الكابوريا

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