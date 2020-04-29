كل ما تريد أن تعرفه عن شهادات الاستثمار الجديدة في البنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

يبدأ بنك الاستثمار القومي، اليوم الأربعاء، في إصدار 3 شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد للأفراد والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي.

وتتمثل الشهادات الجديدة في شهادة استثمار "ب" للأفراد لأجل عامين بفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

والشهادة الثانية الجديدة التي يطرحها البنك تتمثل في شهادة استثمار "ب" للأفراد لأجل 3 أعوام بفائدة 12.5%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

والشهادة الثالثة هي للأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح وهي تحت اسم شهادة استثمار "د" لأجل 3 أعوام بفائدة 11.25%، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

ويأتي طرح الشهادات الجديدة في ظل استمرار بنك الاستثمار القومي في طرح شهادة استثمار "ب" أجل عام واحد بفائدة 13% ويصرف العائد عليها شهريا، بحسب ما قاله محمود منتصر الرئيس التنفيذي للبنك لمصراوي.

ويبدأ شراء أي شهادة من أول فئة ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنك للعميل كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

ويأتي طرح الشهادات الجديدة بهدف تمكين العملاء من الحصول على فائدة مميزة على أموالهم بالجنيه المصري بآجال مختلفة حسب رغبة العميل، وفقا لمنتصر.

وقال البنك الأهلي في بيان له أمس الثلاثاء، إنه يمكن للعملاء الأفراد استخدام كافة التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة مثل "الأهلي نت" و"الأهلي موبيل".

وأضاف البنك أن إتاحة شراء هذه الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية يأتي تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظا على الصحة العامة لأهل مصر.

ويأتي طرح هذه الشهادات مع استمرار البنك الأهلي في طرح الشهادات الخاصة به وعلى رأسها الشهادة لأجل عام واحد ذات العائد 15% وغيرها من الشهادات بآجال مختلفة.