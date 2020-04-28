أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام 3 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 747 جنيها مقابل 750 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 640 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 854 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5976 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم هبوطا بنحو 5.7 دولارات بنسبة 0.33%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1708 دولارات في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وبحسب وكالة رويترز، تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء مع تعزز الإقبال على المخاطرة بفضل تخفيف بعض الدول للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن المخاوف والآمال بشأن المزيد من التحفيز أبقت المعدن الأصفر قرب مستوى 1700 دولار.

وكان سعر جرام الذهب تراجع في السوق المحلي بنحو جنيهين، خلال تعاملات أمس الاثنين.