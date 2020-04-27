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67 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% بالبنك الأهلي حتى الآن

04:07 م الإثنين 27 أبريل 2020
67 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% بالبنك الأهلي حتى الآن

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن شهادة العائد 15% حققت مبيعات بقيمة 67 مليار جنيه بعد مرور أكثر من شهر منذ طرحها وحتى اليوم.

وأشار أبوالفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عدد العملاء المستفيدين من الشهادة يبلغ 375 ألف عميل.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، خلال آخر أسبوع من الشهر الماضي، الموافق 22 مارس طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.

البنك الأهلي يحيى أبوالفتوح شهادة العائد 15%

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