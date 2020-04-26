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تراجع الطماطم والفاصوليا..أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

10:49 ص الأحد 26 أبريل 2020
تراجع الطماطم والفاصوليا..أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 30 قرشا و2.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة واليوسفي بين 2.25 جنيه و3 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 2.25 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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