البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأسبوع
10:27 ص الأحد 26 أبريل 2020
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 1.27% إلى مستوى 10248 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 2.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 3.26% إلى مستوى 10120 نقطة.
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