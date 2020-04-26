البورصة تصعد مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 1.27% إلى مستوى 10248 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 2.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 3.26% إلى مستوى 10120 نقطة.