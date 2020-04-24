إيجاس مستعدة لمفاوضات جديدة لتسوية منازعات مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد فشل اتفاق سابق بسبب كورونا

كتب- أحمد السيد:

قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، إنها على استعداد للدخول في مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق المبرم مع شركة ناتورجي الإسبانية للغاز وإيني الإيطالية، لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع دمياط لإسالة الغاز، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، فإن إيجاس قد أبرمت إتفاقية تسوية وإتفاقية إطاريه مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة ناتورجي وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وأن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا انه نتيجة لجائحة فيروس كورونا تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.

وكانت شركة ناتورجي الإسبانية للغاز اعلنت أمس، أن اتفاقها مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.

و كان الاتفاق سينهي أعمال ناتورجي في مصر ويصفي مشروعا مشتركا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها بالمجمع المقام في دمياط.

وقال مصدر مطلع إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قالت ناتورجي إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار حكم به لصالح مشروعها المشترك مع إيني المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

تبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012، عندما تأثرت إمدادات مصر من الغاز بسبب انتفاضة شعبية.