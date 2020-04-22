رئيس اتحاد البنوك: رفع الحد الأقصى للسحب للأفراد من أول رمضان

كتبت- منال المصري:

اتفق اتحاد بنوك مصر مع البنك المركزي على تعديل حدود السحب للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على تعديل حد السحب للأفراد من ماكينات الصراف الآلي "ATM" من 5 آلاف جنيه يوميا إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف الإتربي أنه تم الاتفاق أيضا على الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك للأفراد من 10 آلاف جنيه يوميا إلى 50 ألف جنيه.

وكان البنك المركزي قرر في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

واستثنى المركزي الشركات في وقت لاحق من قراره من حد الإيداع، كما استثنى الإيداع لشراء شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% ببنكي الأهلي المصري ومصر.