أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

رئيس اتحاد البنوك: رفع الحد الأقصى للسحب للأفراد من أول رمضان

01:07 م الأربعاء 22 أبريل 2020
رئيس اتحاد البنوك: رفع الحد الأقصى للسحب للأفراد من أول رمضان

صراف آلي

كتبت- منال المصري:

اتفق اتحاد بنوك مصر مع البنك المركزي على تعديل حدود السحب للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على تعديل حد السحب للأفراد من ماكينات الصراف الآلي "ATM" من 5 آلاف جنيه يوميا إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف الإتربي أنه تم الاتفاق أيضا على الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك للأفراد من 10 آلاف جنيه يوميا إلى 50 ألف جنيه.

وكان البنك المركزي قرر في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

واستثنى المركزي الشركات في وقت لاحق من قراره من حد الإيداع، كما استثنى الإيداع لشراء شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% ببنكي الأهلي المصري ومصر.

رئيس اتحاد البنوك البنك المركزي شهر رمضان محمد الإتربي

الخبر التالى:

أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس اتحاد البنوك: رفع الحد الأقصى للسحب للأفراد من أول رمضان