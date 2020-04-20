"توصيل المعاش للمنزل".. التضامن تعد مشروع قانون يمنح مزايا لكبار السن

القاهرة - وكالات:

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إعداد مشروع قانون لكبار السن وهم المواطنون فوق 70 عاما، ويتيح عدة مزايا لهم، بحسب ما ذكرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن ضمن المزايا التي ستقدم في مشروع القانون "توصيل المعاش لهم في منازلهم".

وقالت إن مشروع القانون يتضمن أيضا حزمة من المزايا العينية والنقدية لكبار السن كتوفير خط ساخن وتوفير رعاية أسرية ومؤسسية وفرص عمل تطوعية لمن يرغب منهم في العطاء.

وتابعت: "إلى جانب توفير تأمين صحي لهم ودعم نقدي لمن يستحق وتخصيص أماكن في طوابير الخدمات لهم وأماكن ترفيهية تناسبهم، ومميزات كثيرة البعض منها قائم ولكن غير مفعل والبعض الآخر قائم ولكنه غير ملائم".

وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الشهر القادم تجربة صرف المعاشات عن طريق التليفون المحمول لنسبة من أصحاب المعاشات التأمينية في محافظتي بورسعيد والأقصر.

وقالت إنه سيتم تنفيذ استطلاع رأي لأصحاب المعاشات حول الصرف عن طريق الهاتف المحمول بالتزامن مع حملة إعلامية موسعة للترويج لأهمية الصرف بالمحمول وآلية ذلك.

ووفقًا للوزيرة فإنه كان من المقرر إضافة 60 ألف أسرة جديدة بحلول يوليو المقبل إلى مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" ولكن نظرا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد، فتم استعجال إضافتهم حاليا دون الانتظار ليوليو مع زيادة أعدادهم لتصبح 160 ألف أسرة بدلا من 60 ألفا وتم الصرف لهم بدءا من شهر أبريل الجاري.

وقالت إنه سيتم تقديم دعم نقدي استثنائي لـ 200 ألف أسرة لمدة 3 شهور فقط لعدد مليون مواطن لمعاونتهم على مواجهة تداعيات "كورونا"، ويتم الاتفاق حاليا مع صندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "صناع الحياة" لاستبدال جزء من الدعم النقدي بالدعم العيني خلال الـ 3 شهور.