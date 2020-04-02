أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 2-4-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 28 و32 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.