رقم قياسي جديد.. بريق الذهب بمصر يلمع من جديد في أبريل (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أبريل الجاري، وذلك تأثرا بزيادة مستوياتها عالميا.

وشهدت الفترة أول 19 يوما من الشهر الجاري ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 46 جنيها بنسبة 6.7%، ليصل إلى 736 جنيها، وذلك بعد 5 أيام من تسجيله رقما قياسيا جديدا عند 750 جنيها يوم الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال نفس الفترة بنحو 106 دولارات للأوقية بنسبة 6.7%، ليصل سعرها بنهاية آخر تعاملات (جلسة الجمعة) إلى 1683 دولارا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات أسعار الذهب في مصر خلال أول 19 يوما من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2020