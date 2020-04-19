تقرير أمريكي يتوقع تراجع زراعة القطن في مصر بنسبة 35% بسبب انخفاض السعر

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تتراجع مساحة زراعة القطن في مصر خلال الموسم 2020-2021 بنسبة تبلغ 35% مقارنة بالموسم 2019- 2020.

وقال تقرير للوزارة إن مساحة القطن ستقل إلى 65 ألف هكتار(154.7 ألف فدان) خلال الموسم 2020- 2021 مقابل 100 ألف هكتار (238 ألف فدان).

وخلال الموسم الزراعي 2020- 2021 سيتراجع إنتاج القطن في مصر بنسبة 30% مقارنة بالموسم 2019- 2020، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج مصر من القطن في موسم 2020- 2021 بنحو 90 ألف بالة قطن (391.9 ألف قنطار) ليصل إلى 215 ألف بالة قطن (936.2 ألف قنطار) بانخفاض نسبته 30% مقارنة بموسم 2019-2020.

وعزا التقرير تراجع المساحة المحصودة والإنتاج إلى انخفاض أسعار القطن في 2020، وقال إن "وجود مخزون من المواسم السابقة، خفض الأسعار وثبط الفلاحين عن زراعة القطن في 2019".

وبحسب التقرير فإنه زيادة المعروض خفضت سعر القنطار إلى 2050 جنيهًا في مارس 2019، ونتيجة لانخفاض الأسعار خفض الفلاحون الإنتاج حتى تعود الأسعار للارتفاع مرة ثانية.

وأضاف أنه رغم أن المساحة والمحصول انخفض في موسم 2019 -2020، ظلت الأسعار منخفضة.

وتتراوح أسعار القطن بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه لأصناف القطن الطويلة جدًا وما بين 1900 إلى 2100 جنيه للأصناف متوسطة الطول، حسب التقرير.

وكانت وزارة قطاع الأعمال، أطلقت الموسم الجاري، آلية جديدة لشراء الأقطان من الفلاحين، من خلال 17 مركز تجميع في محافظتين، عبر مزاد علني يتم تحديد سعر الأساس فيه وفقا لمتوسط السعر العالمي لقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة.

لكن القطاع الخاص أحجم عن المشاركة في هذه المزادات، وهو ما جعل شركات تجارة القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تشتري كافة الأقطان من المزارعين.

وبرر تجار من القطاع الخاص، إحجامهم عن المشاركة في المزادات بارتفاع أسعار فتح المزاد.

وبحسب تصريحات سابقة لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فإن الحكومة تدرس تعميم نظام المزادات على كافة الجمهورية خلال الموسم المقبل.

ويتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن يساهم انخفاض أسعار القطن المصري في زيادة الصادرات خلال موسم 2020- 2021 بنسبة 14% مقارنة بالموسم السابق له.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تصل الكمية المصدرة خلال الموسم 2020- 2021 إلى 250 ألف بالة قطن (1.08 مليون قنطار).

وخلال موسم 2019-2020 كانت الهند المستورد الرئيسي للقطن المصري ثم باكستان وبنجلادش واليونان وألمانيا وإيطاليا.

ويتوقع التقرير أن تظل الهند وباكستان ضمن أكبر المستوردين للقطن المصري في 2020- 2021.