تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 19-4-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 736 جنيها، هو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 631 جنيها، وعيار 24 إلى 841 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5888 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في بورصة الذهب العالمية.