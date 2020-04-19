هبوط البوري وارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعركيلو السمك البلطي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و33 جنيها.
و تراجع سعر كيلو السمك البوري 20 جنيها، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و160 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر السمك المكرونة السويسي يصل إلى 60 جنيها.
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