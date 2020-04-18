القباج: ٢٥ مليون جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لاستقبال حالات كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال بيان صحفي من وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرة، نيڤين القباج، نسقت مع وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وعدد من رؤساء الجامعات، لتجهيز عدد من المدن الجامعية ومراكز الشباب في عدد من المحافظات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقالت القباج في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم حتى الآن تجهيز ٦١٨٥ سريرًا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

وجهزت الوزارة بعض الأماكن التي تم تشغيلها فعلياً من قبل وزارة الصحة وهي المدينة الجامعية بالدقهلية ومركز شباب أبو قير بالإسكندرية والمدينة الشبابية بالطود الاقصر والمدينة الجامعية بأسيوط وبيت الشباب بالبلاجات بالإسماعيلية والمدينة الجامعية بالمنيا والمركز العلمي للشباب والرياضة بدمياط بطاقة استيعابية ٢٧٨٥ سريرًا.

وجهزت الوزارة أيضًا المدينة الجامعية بحلوان والمدينة الجامعية بقنا وفي انتظار بدء تشغيلها من قبل مديرية الصحة بطاقة استيعابية ٥٢٠ سريرًا، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي مازالت تحت التجهيز ومنها المدينة الجامعية بجامعة عين شمس ودار مؤسسة أهل مصر والمدينة الجامعية بسموحة بالاسكندرية ومقر اليونسكو بالمنوفية والتي من المقرر لها أن تستوعب 2880 سريرًا.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على عدة محاور في التعامل أزمة الكورونا بداية من تطهير وتعقيم كافة المنشأت والهيئات التابعة للوزارة وجميع دور الرعاية إلى توفير المواد الغذائية للقرى التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا وتم عزلها وحتى محور دعم الأسر المتضررة من الأزمة والتي تأثرت مصادر دخلها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.