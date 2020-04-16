البنك الأهلي: تغذية 4500 ماكينة ATM بالنقدية خلال إجازات شم النسيم

كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، في الب

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، في البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"مصراي"، إن البنك سيقوم بتغذية كافة ماكينات الصراف الألي "ATM" بالنقدية اللازمة مثل أي يوم عادي خلال الإجازات الرسمية للبنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

وكان البنك المركزي، أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم، وبذلك تغلق البنوك 5 أيام تزامنا مع الإجازة الرسمية للجهاز المصرفي يومي الجمعة والسبت.

وتستأنف البنوك العمل صباح يوم الثلاثاء بحسب بيان المركزي الصادر أمس.

زأشار سوس إلي أن البنك وضع خطة ورديات عمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرار تقديم ماكينات الصراف الآلي خدمة الإيداع والسحب دون أي مشكلة، بهدف التيسير على العملاء وتلبية عملياتهم المصرفية علي مدار اليوم.

وأكد سوس، أن الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل بانكنج تعمل حاليا بشكل جيد دون مشكلة في بطء أو وقوع الخدمة، حيث تأثرت الخدمة خلال الأيام الماضية بسبب كثرة الضغط من العملاء وهو ما تم معالجته.

وتركز البنوك على تفعيل خطة تغذية ومراقبة ماكينات الصراف الآلي في الإجازات الرسمية أو الأعياد بهدف تلبية العمليات المصرفية، وكذلك التأكد من استمرار الماكينة في تقديم الخدمة دون أعطال مفاجئة.