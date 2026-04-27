ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.19% عند مستوى 52520 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 0.09% عند مستوى 52421 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للزيوت و الصابون الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم فالمور القابضة للاستثماربالجنية الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الملتقي العربي للاستثمارات .