ارتفاع التنازل عن حوالات المصريين بالخارج في البنوك لشراء شهادة الـ15%

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في عدد من البنوك العاملة في مصر، إنها رصدت زيادة في إقبال العملاء على التنازل عن الحوالات بالعملة الأجنبية، سواء بالدولار أو غيره من العملات، المرسلة من المصريين العاملين بالخارج، وذلك من أجل شراء شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15%.

وأشار المصادر إلى أن العملاء أحجموا، قبل صدور الشهادة 15% ببنكي الأهلي ومصر، عن التنازل عن حوالاتهم بالعملات الأجنبية بعد مواصلة الدولار الارتفاع أمام الجنيه خلال شهري فبراير ومارس، ترقبا للمزيد من الارتفاع، ولكن بعد الإعلان عن إتاحة هذه الشهادة عادت التنازلات عن الحولات مجددا.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، في طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، عبر خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبيعات البنك من الشهادة ذات العائد المرتفع 15% قفزت إلى 56 مليار جنيه، منذ إصدارها وحتى نهاية أمس الأربعاء ليلامس عدد المستفيدين من الشهادة 300 ألف عميل.

وقال مسؤولون في بنوك عامة وخاصة، أمس لمصراوي، إن البنوك رصدت زيادة التحويلات من حسابات العملاء بها لصالح بنكي الأهلي ومصر، بهدف شراء شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15%، وذلك نظرا لارتفاع عائدها على مستوى الجهاز المصرفي.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.