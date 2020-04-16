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تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 16-4-2020

11:49 ص الخميس 16 أبريل 2020
تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 16-4-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 55 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الممتاز بين 220 و260 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور سوق الجملة

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