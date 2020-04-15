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صندوق النقد: الأثر السلبي لكورونا على نمو الشرق الأوسط سيفوق أزمة 2008

01:46 م الأربعاء 15 أبريل 2020
صندوق النقد: الأثر السلبي لكورونا على نمو الشرق الأوسط سيفوق أزمة 2008

صندوق النقد الدولي

القاهرة- وكالات:

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن دولا في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشا هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.

وقال الصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 3% خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فيروس كورونا ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.

وفي الشرق الأوسط، ستعاني الدول التي تعول بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافي نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب على النفط، وكذلك بسبب معركة على الحصص السوقية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا والتي عززت تخمة فائض المعروض وذلك حتى يوم الأحد الماضي.

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا النفط السعودي روسيا

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