كيف تخطط الحكومة لسد الفجوة المالية في موازنة العام المقبل؟

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط وزارة المالية لتنويع مصادر تمويل الفجوة المالية خلال العام المالي المقبل، بين مصادر محلية وخارجية، بحسب ما ذكرته في البيان التمهيدي للموازنة.

وقالت الوزارة في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إن "السياسة المالية تستهدف تنويع مصادر تمويل الاحتياجات التمويلية بين مصادر محلية وخارجية وذلك حسب افتراضات موزانة 2020- 2021 والتي تم إعدادها قبل الأحداث الراهنة والتحديات العالمية خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي.

وتتوقع الوزارة أن تصل جملة الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجديد إلى نحو 987.7 مليار جنيه، منها 432.1 مليار جنيه عجزًا كليًا و555.6 مليار جنيه قيمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية.

وتتوقع الوزارة الحصول على تمويل محلي بقيمة 892.1 مليار جنيه من خلال إصدار أذون خزانة بقيمة 490.7 مليار جنيه وإصدار سندات خزانة بقيمة 401.5 مليار جنيه.

كما تتوقع أن تحصل الحكومة على تمويل خارجي من خلال الاقتراض من الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 96 مليار جنيه.