فرصة لاختيار شريك الحياة.. حظر كورونا يرفع نسبة التعارف على تطبيق هوايا

كتب- علاء حجاج:

أظهرت إحصائيات تطبيق هوايا، للتعارف بغرض الزواج، زيادة في مدة استخدامه خلال الفترة الأخيرة، التي تشهد حظر منزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعمل تطبيق "هوايا" على تمكين الشباب من اختيار شريك الحياة والتواصل معه بشكل آمن، وفي بيئة توفرها التكنولوجيا التي تحترم التقاليد والثقافة الأصيلة.

وبحسب الإحصاءات شهد التطبيق زيادة بنسبة ٤٠٪ في الرسائل المرسلة بين المستخدمين.

ويركز "هوايا" على ربط العزاب الذين يبحثون عن الزواج والعلاقات الجادة، ورصدت الشركة زيادة قدرها ٢٥٪ في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق، و٥٠٪ زيادة في استخدام "الدردشة الحصرية".

وتتيح هذه الخاصية الأخيرة لكلا المستخدمين التواصل مؤقتاً بشكل حصري مع بعضهما البعض، مما يتيح لهما التعارف بشكل أفضل وربما الارتباط.

وقال سامح صالح رئيس مجلس إدارة "هوايا" إن الوقت الإضافي المتاح الآن بسبب الظروف التي تضطر الكثيرين للعمل من منازلهم، يشعر الناس أنهم أكثر وحدة بسبب ضيق الوقت المتاح لمقابلة الأصدقاء وحتى الغرباء.

ولذلك فإن تطبيق "هوايا" يمثل أهمية أكثر من أي وقت مضى، حيث يمنح الناس الشعور بالرفقة وفرصة العثور على حب حقيقي قد يستمر مدى الحياة.

ويتوسع تطبيق هوايا، الذي صدر في مصر لأول مرة باسم هارمونيكا، حالياً في دول أخرى مثل السعودية، والإمارات، وإندونيسيا، وتركيا.