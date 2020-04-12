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اليوم.. صرف معاش أبريل للمتخلفين عن موعدهم في أول 9 أيام بالشهر

11:44 ص الأحد 12 أبريل 2020
اليوم.. صرف معاش أبريل للمتخلفين عن موعدهم في أول 9 أيام بالشهر

معاشات

كتبت - ياسمين سليم:

يبدأ اليوم، الأحد، صرف معاشات أبريل لكل من تخلف عن الصرف في المواعيد المحددة لفئات أصحاب المعاشات التي كانت الوزارة قررتها خلال فترة أول 9 أيام من الشهر الجاري، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن الانتهاء، يوم الخميس الماضي، من صرف جميع المراحل الثلاثة لمعاشات شهر أبريل من جميع منافذ هيئة التأمين الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد.

وخصصت الوزارة أول 3 أيام من شهر أبريل لصرف المعاشات للذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

كما خصصت الوزارة أيام 5 و6 و7 من الشهر لصرف المعاشات للذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ضمن المرحلة الثانية والبالغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف.

وخصصت أيضا يومي 8 و9 أبريل لصرف المعاشات للذين يتقاضون من 2000 جنيه فأكثر ضمن المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف.

صرف معاش أبريل أصحاب المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

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