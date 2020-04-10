أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تراجع حاد في أسعار السمك والجمبري خلال أسبوع في سوق العبور

11:38 ص الجمعة 10 أبريل 2020
تراجع حاد في أسعار السمك والجمبري خلال أسبوع في سوق العبور

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

شهدت أسعار السمك، تراجعا كبيرا في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، خاصة الجمبري والبوري.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع 4 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 24 و 30 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز أكثر من 80 جنيها، ليتراوح اليوم بين 210 جنيهات و290 جنيها، مقابل 300 جنيه و360 جنيها الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع بين 5 و9 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و 61 جنيها، مقابل 60 و 70 جنيها الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و 70 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

الدولار يتجاهل تداعيات كورونا ويستقر للأسبوع الثالث أمام الجنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصريحات جديدة لوزيرة الصحة عن كورونا: معظم الحالات تتعافى بشكل تلقائي