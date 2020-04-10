تراجع حاد في أسعار السمك والجمبري خلال أسبوع في سوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

شهدت أسعار السمك، تراجعا كبيرا في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، خاصة الجمبري والبوري.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع 4 جنيهات، ليتراوح اليوم الجمعة بين 24 و 30 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز أكثر من 80 جنيها، ليتراوح اليوم بين 210 جنيهات و290 جنيها، مقابل 300 جنيه و360 جنيها الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع بين 5 و9 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و 61 جنيها، مقابل 60 و 70 جنيها الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و 70 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.