التعمير والإسكان: 220 مليون جنيه أقساط شهرية مؤجلة للسيارات والتمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك أجل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر بدون احتساب أية عوائد إضافية أو عمولات تأخير، وذلك حتى سبتمبر المقبل، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وأضاف غانم أن إجمالي الأقساط الشهرية لقروض التمويل العقاري وحدها التي تم تأجيلها تصل إلى 112 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة الأقساط الشهرية لمحفظة قروض السيارات والتي تم أيضا تأجيل سدادها 108ملايين جنيه.

وكان البنك المركزي أصدر قرار منتصف الشهر الماضي يوجه فيه البنوك بتأجيل استحقاقات الأقساط الشهرية على كافة قروض التجزئة المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن مصرفه قام بتفعيل حدود السحب اليومية التي أقرها البنك المركزي حفاظا على صحة العملاء لتجنب مساوئ هذه الأزمة.

وكان البنك المركزي أقر يوم الأحد الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات ليصبح سقف عمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه يوميا، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه يوميا للأفراد.

وأشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان قرر تخفيض قوة العاملين على مستوى البنك بنسبة تصل إلى 50%، مع منح إجازات مدفوعة الأجر، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا من البنك على صحة العملاء، والعاملين على حد سواء، وفي إطار توجهات البنك المركزي.

ومن هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك للوقاية من انتشار فيروس كورونا توفير أدوات تعقيم شخصية للعاملين، والفروع، والقطاعات المركزية، ونشر التوعية بين العاملين بكيفية الوقاية من الفيروس، وتوفير أجهزة الكاشف الحراري، وتخفيض عدد العملاء المتواجدين داخل الفرع، بحسب غانم.

وأوضح غانم أن من بين هذه الإجراءات أيضا تغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى، وبشكل مستمر مع الحرص على تعقيم الماكينات بشكل دوري.