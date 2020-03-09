وزارة المالية تبيع سندات خزانة بأقل من المطلوب بسبب ارتفاع الفائدة

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعة الإلكتروني اليوم الاثنين، أن وزارة المالية باعت كميات قليلة من سندات الخزانة بآجال 5 سنوات و10 سنوات عن المطلوب في بداية عطاء اليوم بسبب ارتفاع الفائدة المقدمة من المستثمرين.

وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية سندات بقيمة 2.278 مليار جنيه على الرغم من طلب المالية حاجاتها لـ 7.5 مليار جنيه في بداية العطاء.

وباع البنك المركزي سندات لآجال 10 سنوات بقيمة 77 مليون جنيه بمتوسط فائد 14.033% مقارنة 13.990% بالعطاء السابق على الرغم من طلب المالية حاجاتها إلى 3.5 مليار جنيه على هذا السند وتقديم طلبات شراء بقيمة 1.566 مليار جنيه.

وقبل المركزي 2.201 مليار جنيه على سندات 5 سنوات بمتوسط فائدة 14.458% مقارنة 13.925% بالعطاء السابق على الرغم من إعلان المالية عن حاجاتها 4 مليارات جنيه في بداية الطرح وتقدم مستثمرين بطلبات شراء بقيمة 3.954 مليار جنيه.

ووصل أعلى سعر للفائدة المقدمة من المستثمرين على سندات الخزانة 15.25% بينما أقل سعر 13.860%.

وفسر محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق القد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن السبب وراء بيع وزارة المالية كميات قليلة من سندات الخزانة أقل من المطلوب لارتفاع الفائدة المقدمة بين المستثمرين الأجانب على سندات الخزانة.

وأشار إلى أن وزارة المالية كان أمامها 3 خيارات تتمثل في إلغاء العطاء بسبب ارتفاع الفائدة المقدمة، أو القبول بسعر الفائدة المرتفعة، أو بيع كميات قليلة بفائدة أقل ارتفاعا وهو السيناريو الذي أتبعته الوزارة لتوجيه رسالة واضحة للسوق بسعر الفائدة المقبول.

وأضاف نجلة أن بيع المالية كميات قليلة من السندات يعد أفضل من سيناريو الإلغاء بهدف توعية السوق بالسعر المقبول من الحكومة ولن تقبل بسعر أعلى من ذلك في العطاءات القادمة وبالتالي سيتلقى المستثمرين الرسالة بوضوح.

وكان قرار وزارة المالية في العطاءات السابقة بإلغاء المزاد يودي إلى إرباك السوق وخلق حالة من التخبط لعدم معرفة أسباب الإلغاء، بحسب نجلة.