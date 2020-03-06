أسعار السمك الجملة في أسبوع.. زيادة الجمبري وتراجع البلطي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البلطي والكابوريا في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما زاد سعر المكرونة السويسي والجمبري، اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 22 و 26 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 10جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه.