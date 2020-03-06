أسعار الطماطم والبطاطس تتراجع بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور خلال الأسبوع، بينما زادت أسعار البرتقال واليوسفي اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا، وتراجع سعر كيلو الكوسة اليوم الجمعة جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 5 و 7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و 2.8 جنيه، بتراجع قرشين.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3 و 7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.