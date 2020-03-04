المركزي: افتتاح 28 مركزًا لتطوير الأعمال بـ 15 محافظة ضمن مبادرة رواد النيل

كتبت-منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل ساهمت في افتتاح 28 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال تغطى 15 محافظة خلال عام.

ويعقد البنك المركزي اليوم الأربعاء إحتفالية بمرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل القومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية.

وتعد رواد النيل مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزي تم إطلاقها في فبراير 2019 بعد عام تجريبي.

وتسعى المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي.

وساهمت المراكز في احتضان 85 شركة بحاضنات أعمال وافتتاح 4 بيوت تصميم بأربع جامعات وهم جامعة النيل، جامعة عين شمس، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، جامعة الأزهر بقنا.

كما قدمت دعمًا فنيًا لعدد 56 مشروعًا وتدريب 100 طالب من المدارس الفنية. وتقديم تدريب لحوالي ألفين متدرب وأكثر من 6 آلاف طالب مشارك في حملات التوعية بمبادئ ريادة الأعمال والتثقيف المالي.

وساهمت المبادرة أيضا في تنفيذ 12 فعالية تدريبية لجهات وجامعات حكومية لأكثر من 100 ألف متابع على صفحات التواصل الاجتماعي.

ويوضح التقرير التالي ما تم انجازة في مبادرة رواد النيل خلال عام.