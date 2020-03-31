ارتفع بـ"كريدي أجريكول".. أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند15.80 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.