بنك كريدي أجريكول مصر يقبل استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

كتبت- منال المصري:

قال بنك كريدي أجريكول مصر، إن مجلس إدارة البنك وافق على استقالة ميشيل ماتيو، نائب رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي".

ووافق البنك أيضا على تعديل اقتراح توزيع الأرباح من 4.55 جنيه للسهم ليصبح 3.42 جنيه للسهم وذلك رهنا بموافقة الجميعة العامة.

وكان مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول – مصر وافق الشهر الماضي على استقالة فيليب إنجالبال من مجلس إدارة البنك وتعيين فرانك سينبييه خلفا له.