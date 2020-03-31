تراجع الطماطم والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والملوخية، والباذنجان البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا، والبرتقال الصيفي، والبرتقال أبو سرة، الخيار البلدي بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و3.1 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 3 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3.5 و13.5 جنيه.